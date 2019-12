La ragazza viene rapinata in strada, due cani randagi la salvano e mettono in fuga il malvivente

Ultimo aggiornamento: 19:31

Stava camminando da sola in strada ed era in procinto di rincasare, quando un malvivente l'ha inseguita di corsa, minacciandola e strattonandola. A salvare unada una, però, ci hanno pensato duedi quartiere.Come dimostrano anche le immagini di una telecamera di sicurezza installata in strada, l'episodio è avvenuto qualche giorno fa a, in. La giovane stava camminando quando un uomo l'ha raggiunta di corsa, tentando di rubarle la borsa. Tra uno strattone e l'altro, nasce una breve colluttazione, con ilche minaccia la donna con un'arma. In suo aiuto, però, arrivano duedi taglia grande, che riescono a mettere in fuga l'aggressore. Alla fine arriva anche un uomo, che inizia a lanciare sassi contro il rapinatore in fuga.Anche se non hanno un vero e proprio padrone, i due cani, di nome Precioso e Hermoso, sono molto noti nel quartiere: tutti gli abitanti, di tanto in tanto, li sfamano. Come spiegano i residenti della zona ad un portale locale, Ecuavisa : «Non sono semplicemente dei cani, sono i nostri angeli custodi».