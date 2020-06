La sesta estinzione di massa è già in corso, lo dice la scienza

Il pianeta sta vivendo la sesta estinzione di massa, questa è la conclusione alla quale è arrivato uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Lo studio si è concentrato sulla situazione dei vertebrati: «Migliaia di specie di animali vertebrati sono in pericolo estinzione e tante altre si sono già estinte nel corso del secolo. La sesta estinzione di massa è causata dall'uomo e sta accelerando», si legge nella sinossi dello studio condotto dal biologo dell'Università da Stanford, Paul Ehrlich.

Nel 2015 Ehrlich è stato coautore di uno studio che ha annunciato che era in corso la sesta estinzione di massa. Cinque anni dopo, Ehrlich e i suoi colleghi hanno aggiornato le loro tristi previsioni: il tasso di estinzione è molto più alto di quanto si pensasse cinque anni fa. La prova di ciò è che almeno 543 vertebrati terrestri si sono estinti nel corso del 20° secolo, mentre una ricerca recente stima che quasi lo stesso numero di specie (515, ovvero l'1,7% dei vertebrati che hanno analizzato) scomparirà presto.

Per giungere a tale conclusione, gli autori dello studio hanno esaminato 29.400 specie di vertebrati terrestri e hanno determinato quali sono in procinto di estinguersi perché hanno meno di 1.000 esemplari.

LEGGI ANCHE Danni alla tiroide per il coronavirus, primo caso al mondo

La stragrande maggioranza (84%) di specie con popolazioni inferiori a 5.000 esemplari vive nelle stesse aree di quelle con numeri inferiori a 1.000. Ciò può creare le condizioni per una reazione a catena in cui l'estinzione di una specie potrebbe destabilizzare l'ecosistema, mettendo altri animali in pericolo di sopravvivenza.

Secondo i ricercatori, gli effetti a cascata includono anche un'intensificazione delle minacce alla salute dell'uomo. «Quando l'umanità stermina popolazioni e specie di altre creature, sta tagliando il ramo su cui è seduta», ha affermato Ehrlich, notando che il pericolo di estinzione «è collegato all'alterazione del clima».

Ogni specie svolge una sorta di funzione ecologica. La perdita di una singola specie può avere un effetto a cascata sul resto della specie all'interno del suo ecosistema.

«L'attuale crisi di estinzione è uno dei problemi ambientali globali più urgenti», ha affermato il co-autore dello studio Gerardo Ceballos, ricercatore presso l'Istituto di Ecologia dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, citato dal portale Gizmodo. «Una volta che una specie se ne va, non c'è modo di recuperarla», ha sottolineato.



Lo studio attribuisce il problema alle pressioni umane, come la crescita della popolazione, la distruzione dell'habitat, il commercio della fauna selvatica, l'inquinamento e i cambiamenti climatici.

Gli ecosistemi più colpiti vanno dalle barriere coralline e foreste di mangrovie, alle giungle e ai deserti che non sono già in grado di mantenere l'evoluzione delle specie che li abitano e preservare un clima stabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA