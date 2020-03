Labrador e dottoressa insieme nella lotta al Coronavirus

«Mi chiamo Susan Ryan, lavoro in un pronto soccorso. Eccomi qui con Wynn». Il messaggio della dottoressa americana, impegnata in questi giorni di emergenza Coronavirus, è accompagnato dallo sguardo pacifico della splendida Labrador: «Wynn viene con me al pronto soccorso, rimane all'interno del nostro ufficio insieme ai nostri assistenti social. Nessuno la tocca se non prima di essersi lavato le mani per passare qualche minuto con lei. Wynn ci ha salvati perché tutti noi medici e infermieri siamo molto stressati e ansiosi. A volte troppo occupati per essere spaventati».



Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA