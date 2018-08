Lago d'Averno, salvato un cucciolo di gabbiano reale in difficoltà

Domenica 19 Agosto 2018, 17:17

POZZUOLI - Un cucciolo di gabbiano reale ancora non autonomo e in grande difficoltà è stato salvato quest'oggi sulle sponde del lago d'Averno. Il piccolo uccello non riusciva a volare ed è finito nello specchio acqueo. Alcune persone che in quel momento si trovavano a passare hanno assistito alla scena e sono riusciti ad estrarre il piccolo gabbiano dall'acqua e lo hanno posto sull'erba. Successivamente è stata avvertitata la polizia municipale di Pozzuoli e il dipartimento veterinario dell'Asl Napoli 2 Nord che giunti sul posto hanno prelevato il piccolo animale per prestargli le prime cure.