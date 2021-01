Lamantino con la scritta «Trump» incisa sulla schiena: taglia di 5.000 dollari per trovare il responsabile

Un lamantino è stato filmato con la scritta Trump incisa sulla schiena. L'episodio è avvenuto lo scorso fine settimana in Florida nelle acque dell'Homosassa river, il fiume della Contea di Citrus. L'avvistamento che inevitabilmente ha scatenato polemiche, ha provocato la reazione del mondo ambientalista. In particolare, quella del Center for Biological Diversity che, una volta analizzate le immagini, ha offerto una taglia di 5mila dollari per riuscire a smascherare il responsabile o i responsabili della crudele bravata. Dal canto suo, almeno stando a giudicare dalle immagini, il lamantino non avrebbe riportato danni gravi con le ferite riportate, superficiali. Rimane il gesto incomprensibile di qualcuno in preda a goliardica follia.

Ultimo aggiornamento: 14:20

