Lanciano gattini dall'auto in corsa: due muoiono, uno è stato salvato

Probabilmente volevano sbarazzarsi di alcuni gattini, magari una cucciolata inattesa. Ed hanno pensato di lanciarli dall’auto in corsa. È successo a Nocera Inferiore in via Federico Ricco nei pressi degli uffici dell’Asl Salerno. Dopo la segnalazione di alcuni passanti sono intervenuti i volontari di un’associazione. Per due dei tre gattini trovati sul marciapiede non c’era nulla da fare, troppo devastanti le ferite riportate dai due animali. Un terzo è stato salvato. Parole di condanna sono state espresse dall’assessore comunale con delega alla tutela degli animali, Massimiliano Mercede. Allertato anche il servizio veterinario dell’azienda sanitaria.