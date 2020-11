La brutta avventura di due cuccioli di Jack Russel imprigionati in una cavità nel terreno: salvati

Non perdetevi questo video. Due cuccioli di Jack Russel, Flipper e Oshi - raccontano i vigili del fuoco di Latina - durante la passeggiata di ieri pomeriggio sul tratto di lungomare tra Latina e Sabaudia in località La Bufalara, si sono infilati in una cavità nel terreno, probabilmente utilizzata come tana da un istrice.

Inutili le ricerche del padrone, fino a sera, anche se la sorella dei due cuccioli, Maggy, indicava con insistenza la zona dove cercare.

APPROFONDIMENTI LATINA Jack Russel salvati a Latina

Questa mattina l'uomo ha chiesto aiuto, sono arrivati i Carabinieri Forestali della stazione di Latina e una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale. Dopo averli individuati con la termocamera sono stati tagliati dei rovi e i soccorritori hanno scavato a mano per dar modo ai cuccioli di uscire e tornare tra le braccia del proprio padrone. Oshi e Flipper, in buono stato di salute, si sono prestati per la consueta foto ricordo.

Ultimo aggiornamento: 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA