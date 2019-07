Le lumache hawaiane potrebbero trasmettere un pericoloso parassita

Domenica 14 Luglio 2019, 15:26

Alcuni turisti che hanno visitato le Hawai sono state infettate da alcune lumache, ingerendo questo particolare tipo di animali presenti in frutta o verdura crude o scarsamente lavate.Gli scienziati hanno concluso che in quella zona è presente una particolare specie di lumache che potrebbe causare gravi problemi neurologici e persino la morte, secondo quanto riporta Live Science.Questo verme, detto Angiostrongylus cantonensis causa l'angiostrongiliasis e è presente soprattutto nelle regioni tropicali quali Asia, Australia, Africa e Caraibi, mentre nelle isole del Nord America è apparso intorno al 1959.Un gruppo di ricercatori guidato da David Johnston, epidemiologo del Dipartimento della Salute delle Hawaii, ha affermato che in quel territorio ci sono stati 82 casi tra il 2007 e il 2017 tra residenti e turisti e in due occasioni sono stati fatali.Tuttavia, questi ricercatori stimano che potrebbero essersi verificati più casi. Questo nematode non viene trasmesso tra le persone.