Lunedì 5 Agosto 2019, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 05-08-2019 15:44

«Siamo stanchi, le istituzioni sono assenti e non ci aiutano a combattere questi gesti». Le parole di Melina Vitale, sono meno dolorose e violente delle immagini che scorrono sulle telecamere del Rifugio “La Fenice” che da oltre 20 anni, accoglie cani maltrattati e abbandonati. Nel video, un uomo tira con una corda un cagnolino di pochi mesi, lo strattona fino a legarlo vicino la staccionata di fronte il rifugio in via Virginia Wolf, a Ponticelli. Il cucciolo cerca di scappare e poi si lascia bloccare alla corda, impietrito dalla paura.«Quest’anno, l’arrivo della stagione estiva ha comportato un numero più alto di cani abbandonati rispetto al passato- spiega Melina che ha fondato la struttura e l’associazione Onlus dedicata ai 4 zampe – il dato allarmante è che si tratta di cani padronali anche di piccola taglia di cui le famiglie e i legittimi proprietari si liberano dopo mesi o anni di convivenza». Le scuse banali e futili sono sempre le stesse: la difficoltà di gestire un cane in vacanza, il trasferimento nella casa nuova, l’allergia al pelo o l’arrivo di un neonato e quando non si ha neanche il pudore di consegnare l’animale nelle mani dei volontari, allora si ricorre alla vigliaccheria di legare il malcapitato a pochi passi dal rifugio o di lasciarlo in una cesta.Se normalmente la struttura di Ponticelli accoglie circa 200 cani per i quali i volontari di adoperano promuovendone le adozioni e assicurandosi di consegnarli a padroni coscienziosi, ad oggi nel rifugio ci sono circa 250 cani tra cui anche cuccioli di pochi mesi. «A Napoli c’è una vera e propria emergenza che quest’anno è ancora più drammatica oltre ai problemi ordinari come l’abitudine di non mettere il microchip ai cani- continua Melina- in questo modo i proprietari si sentono liberi di abbandonarli quando e come vogliono, senza avere alcuna conseguenza». Nel Rifugio La Fenice, che va avanti tra mille difficoltà grazie all’azione dei volontari, Melina e i suoi collaboratori si occupano anche delle cure veterinarie e della riabilitazione di cani feriti, mutilati, torturati o usati per combattimenti, promuovendo iniziative per la raccolta fondi o la semplice donazione di crocchette, coperte e generi di prima necessità per i cagnolini.Il sistema di adozioni si avvale anche dei social e della pagina facebook “Rifugio La Fenice Adla Onlus”, dove vengono pubblicati video e foto degli orfani a 4 zampe. «I cani non sono dei giocattoli per questo il nostro iter di adozione è scrupoloso e controllato- conclude Melina – il fenomeno dell’abbandono è ancora troppo diffuso e chiediamo aiuto alle istituzioni di vigilare e aiutarci nell’azione di controllo sul territorio». L’appello dei volontari non si limita ad allertare le istituzione ma chiede aiuto a tutti. «Fate un giro per i rifugi e guardate negli occhi questi cani prima di andare a comprarne uno- dicono- ci sono tanti angeli a 4 zampe che attendono una famiglia».