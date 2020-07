Il border collie Leo si allontana da casa e si perde, ritrovato dalla polizia al centro di una rotatoria

Nel tardo pomeriggio di martedì personale della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di Tarquinia, in servizio di vigilanza stradale, ha notato nella periferia del centro, in prossimità dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, un cane di media taglia “border collie” che, visibilmente spaventato, stazionava pericolosamente al centro di una rotatoria stradale. L’animale, all’insaputa del proprietario, si era allontanato da casa. I componenti della pattuglia, allo scopo di salvaguardare l’incolumità del cane e per non creare pericolo alla circolazione, con non poca difficoltà, riuscivano ad avvicinarlo, a tranquillizzarlo e a condurlo in luogo sicuro.



Dopo una breve ricerca in zona è stato rintracciato il legittimo proprietario, che nel frattempo si era messo alla frenetica ricerca del cane, di nome “Leo”, riconsegnandogli l’animale per la felicità di entrambi.



