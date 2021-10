Variante Delta, 11 leoni positivi nello zoo di Denver: «Tosse e starnuti, non erano vaccinati»

Sono undici: 11 leoni africani, che allo zoo di Denver sono risultati positivi alla variante delta di Covid-19 dopo che i custodi li hanno visti «tossire e starnutire», hanno spiegato alcuni funzionari locali. Gli animali hanno un'età compresa tra uno e nove anni e nessuno di loro è stato vaccinato contro il virus, hanno detto i responsabili dello zoo.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Usa, cani maltrattati tra Covid e cavie e Twitter impazzisce:... STATI UNITI Vaccino anti Covid agli animali, allo zoo di New Orleans si parte con... LA PANDEMIA Covid, Oms: 10 priorità per aiutare una ripresa sanitaria e...

Animali domestici e Covid, cosa fare per proteggerli se si è positivi e come curarli se si contagiano

«Ci sono stati un certo numero di grandi felini che hanno contratto il Covid-19 negli zoo di tutto il paese, comprese le nostre due tigri, Yuri e Nikita», ha affermato Brian Aucone, vicepresidente senior per le scienze della vita per lo zoo.

Today we’re sharing that our 11 African lions, ranging in age from 1 to 9, tested positive for the virus that causes COVID-19 after their keepers observed coughing, sneezing, lethargy, and nasal discharge in the animals.



MORE INFORMATION: https://t.co/Ou9NJENKvz (1/7) pic.twitter.com/o7JiOJCTeu

— Denver Zoo (@DenverZoo) October 25, 2021