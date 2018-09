Domenica 9 Settembre 2018, 20:04

Ha solo 4 mesi la gattina che si è allontanata dalla casa dove era stata adottata, a San Giorgio a Cremano, senza più tornare. Per la piccola Lili di colore grigio, i padroni hanno ingaggiato una vera e propria catena di messaggi sui social promettendo una ricompensa di 100 euro per chi la riporterà ai legittimi proprietari. La gattina è sparita nella notte tra il 24 e 25 agosto scorsi, riuscendo a rompere una zanzariera e allontanandosi dall'appartamento in via Verdi dove conviveva con altri 8 gatti. La padrona di Lili è una veterinaria dell'Asl che si può contattare ai numeri 3358334694 e al fisso della clinica 0815964920clinica ( fino alle 20)