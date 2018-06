Domenica 10 Giugno 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 21:22

Potrebbe essere morto per le ferite riportate nella lotta con altri maschi per l’accoppiamento: un esemplare di orso marsicano, un maschio di circa cinque anni e del peso di 140 kg, è stato trovato agonizzante stamani nel territorio di Campoli Appennino, nei pressi del Rifugio Capo d’Acqua. L’animale è morto pochi minuti dopo l’arrivo dei carabinieri forestali e dei guardiaparco, allertati dalla segnalazione di due escursionisti lungo il sentiero Q2. È quanto reso noto dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. I soccorritori hanno provveduto a fare i rilievi del caso coadiuvati dal veterinario del Pnalm e dalla biologa del Parco. Da un primo esame esterno, spiega il Parco in una nota, «l’ orso presentava evidenti ferite sulla testa causate dalla lotta con altri orsi. In questo periodo, infatti, sono frequenti i combattimenti tra maschi per l’accoppiamento: è accaduto già in passato che orsi maschi siano deceduti per le ferite riportate». Ad ogni modo, secondo la direzione del Pnalm, «non si possono escludere altre cause di morte non naturali che potrebbero emergere nel corso dell’esame necroscopico». La carcassa è stata sottoposta a sequestro.