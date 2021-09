Lupa impiccata davanti al municipio, a fianco un macabro biglietto: «Svegliati. È già troppo tardi»

Una lupa è stata trovata uccisa e impiccata davanti al palazzo municipale di Saint Bonnet en Champsaur, piccolo comune di poco più di 2mila anime del Dipartimento delle Hautes-Alpes (Alte Alpi) in Provenza. Il drammatico rinvenimento, avvenuto venerdì mattina, sta facendo discutere l'intera comunità. A fianco alla carcassa del povero animale appeso per la zampa con un cordino, come documentato dalle immagini diffuse sui social da Hugo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati