Avvistato un altro lupo nel basso Salento: trovati i resti di un cane sbranato

Ultimo aggiornamento: 16:10

Un lupo è stato avvistato nelle campagne tra Ruffano e Supersano. A diramare l'allerta sono le Guardie Ambientali d'Italia di Ruffano dirette da Davide Rizzello che hanno ritrovato i resti di un cane sbranato.«In caso di incontro con l’uomo - spiega Rizzello - nella maggior parte dei casi si dilegua senza manifestare alcun comportamento di aggressività. Ciò vale sia per lupi solitari che per gli esemplari che fanno parte di un gruppo famigliare/branco. Se siamo intimoriti dalla sua presenza è possibile far rumore, con la voce o altro, così da indurlo ad allontanarsi. Nel caso in cui, invece, l’animale sia lontano da noi, restiamo fermi in silenzio, riprenderà presto la sua strada».LEGGI ANCHE: Catturato il lupo degli Alimini: nella notte il trasferimento nel Parco nazionale della Majella