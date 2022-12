Genova, insegue a tutta velocità un lupo per investirlo e poi pubblica le immagini. È rabbia social

Non è ancora chiaro se, alla fine, il lupo si sia salvato. Quel che è certo è che il folle inseguimento notturno sarebbe potuto finire male e non soltanto per il povero animale. L'incredibile, ennesimo episodio di follia è avvenuto a Castiglione Chiavarese, località in provincia di Genova.

Lupo inseguito per le strade, le immagini

Lì, un automobilista, mentre percorreva le strade del paese, si è imbattuto in un lupo. È tarda notte e probabilmente l'animale si è spinto sino in paese per cercare qualche cassonetto da svuotare. A quel punto, l'automobilista invece di rallentare e far allontanare l'animale già spaventato, come documentato dalle immagini riprese e diffuse dallo stesso sui social e condivise sul canale Telegram di Limet, dalla LAC Piemonte e da Vinicio Solari su Facebook, si lancia in un drammatico inseguimento.

La rabbia social

L'ora notturna e l'assenza pressoché totale di traffico e di pedoni, evitano un finale ben più tragico. L'auto, infatti, prosegue a tutta velocità tallonando la preda fin quasi ad investirla. L'inseguimento si protrae per diversi minuti fino a quando, finalmente, sembra interrompersi. "Il lupo è patrimonio dello Stato e specie protetta". "Lo stress subito dell'animale potrebbe averlo portato persino alla morte". Questi sono soltanto alcuni dei commenti seguiti alla diffusione delle immagini che continuano a suscitare rabbia contro chi si è reso protagonista di un gesto inutile quanto crudele che non trova giustificazione alcuna.