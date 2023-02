Ritrovato morto “Vento”, il lupo salvato e rilasciato pochi giorni fa. La rabbia delle associazioni

Era stato ritrovato il 25 gennaio scorso. Stremato e mezzo congelato, il povero lupo era rimasto incastrato in una paratoia di un corso d'acqua a Montorio, in provincia di Verona. Immediatamente soccorso, era stato curato, rimesso in sesto, radiocollarato e rilasciato il giorno successivo. Una scelta che oggi, dopo il suo rinvenimento, sta facendo discutere. Sì perché Vento, come era stato ribattezzato il giovane maschio di circa due anni, è stato ritrovato morto a pochissima distanza dal punto del rilascio. A rinvenire la povera carcassa, ieri, i tecnici del progetto di monitoraggio, a seguito di segnali allarmanti registrati dal radiocollare, giunti sul posto assieme agli agenti della Polizia provinciale. "Ecco cosa può accadere quando mancano le competenze e le strutture adeguate", ha commentato un portavoce del Centro Fauna Selvatica il Pettirosso di Modena.

"Hanno mascherato tutte le carenze liberandolo subito quando era persino in dubbio che potesse superare la notte del giorno dopo". Il lupo, infatti, pare sia morto dopo soli tre giorni dalla data del rilascio. Un dato che ha convinto l'associazione modenese a tornare ad offrire collaborazione alle istituzioni veronesi. "Rinnoviamo alla Regione Veneto la nostra completa disponibilità per fare la differenza, la prossima volta". E poi, "È davvero un peccato gestire un patrimonio collettivo in questo modo!". Vento, dopo i primi rilevamenti effettuati sul posto, è stato trasferito all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per ulteriori analisi.