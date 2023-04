​Lupo sbrana un cervo nel giardino dell'hotel Excelsior ad Auronzo, il video fa il giro del web

AURONZO DI CADORE - Lupo a far shopping di selvaggina in pieno centro di Auronzo l’altro giorno quando erano circa le 7,30 del mattino. Immortalato sia da un video sia da foto che subito hanno fatto il giro dei social, l’animale è intento a far colazione con un esemplare di cervo nel giardino dell’Hotel Excelsior, fra via Venezia e via Unione. Seppur guardingo il lupo non ha dimostrato al con timore sia della luce diurna sia della presenza umana con il via vai di quanti si recano al lavoro. Terminato il succulento spuntino il selvatico dopo un po’ si è tranquillamente allontanato, guadagnando bosco e alture non troppo lontani.

LA FAUNA NEI CENTRI

Nei giorni scorsi c’è stato un altro avvistamento di un branco di 7-10 lupi nei pressi della ciclopedonale in località Reane. Nonostante la sua presenza sia assodata per le numerose precedenti di predazioni, anche in prossimità delle abitazioni, i suoi avvistamenti a quanto pare non dovrebbero più far scalpore, ma risvegliano invece ancora timori ancestrali nella popolazione al grido: “al lupo, al lupo!”. È ormai accertato che la sua frequenza nell’abitato è dovuta al fatto che anche caprioli e cervi si trovano fra le case o alla ricerca di cibo per loro prelibato negli orti oppure, perché come sostenuto da più parti spinti dalla minaccia dei lupi stessi. Quasi a chiedere protezione.

MAI ATTACCATO L’UOMO

Eppure, sostengono gli esperti, nonostante la maggiore frequentazione di boschi e montagne, soprattutto da parte di turisti, non si sono registrati episodi di attacchi all’essere umano da parte dei lupi. Animali che stanno ripopolando sempre più numerosi le Dolomiti. Diversamente, sono gli allevatori a mettersi le mani nei capelli, viste le numerose perdite subite nello scorso anno. Numerosi difatti sono stati gli animali abbattuti nella Val d’Ansiei come a Misurina e a Maraia, dai vitellini ai ponies. Perché non sempre gli accorgimenti difensivi posti in atto hanno dato i risultati sperati.