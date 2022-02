Tir si ribalta: strage di maialini sulla strada provinciale

Sembravano le grida stridule di centinaia di bambini terrorizzati. Per ore i Vigili del fuoco di Spilimbergo in Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per salvare quanti più maiali possibile (ma almeno 200 sono morti) trasportati con un autotreno che si è rovesciato a causa della rottura dell'asse mentre percorreva la sp 1 diretto nella frazione di Pozzo, dove avrebbe dovuto consegnare 640 suini tra i 20/30 chilogrammi destinati all'allevamento. Il mezzo, di proprietà di una ditta polacca, era condotto da un autista bielorusso.

