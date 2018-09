Undici maialini rubati da una fattoria: «Aiutateci a ritrovarli, devono tornare dalle madri prima che muoiano»

Domenica 16 Settembre 2018, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 16:17

Rischiano una brutta fine 11 maialini rubati. Il personale della Surrey Docks Farm di Rotherhithe, nel sud-est di Londra, è alla disperata ricerca degli animali di due settimane, che sono stati strappati da due scrofe durante la notte di venerdì. La fattoria londinese sta chiedendo che i maialini vengano restituiti sani e salvi alle loro madri prima che muoiano.«Siamo scioccati dal fatto che chiunque possa farlo», spiega la manager dell'azienda agricola Gemma Hooper, 33 anni, che aggiunge che i giovani animali hanno bisogno di nutrirsi 24 ore su 24 con le loro madri e che avranno difficoltà a sopravvivere dopo un giorno. «Potrebbero sopravvivere un po' più a lungo, ma cominceranno a diventare davvero deboli», ha detto a The Independent. La polizia sta indagando sull'accaduto. Gli animali sono stati visti per l'ultima volta nella serata di venerdì, 14 settembre. Il presidente dell'azienda agricola Brett Bennett-Smith, 38 anni, ha detto che non ci sono stati segni di scasso. «È strano che chiunque li abbia rubati non abbia lasciato ulteriori segni della sua intrusione. Rotherhithe Street è davvero tranquillo. Vogliamo solo che tornino sani e salvi per ricongiungersi con le loro madri».