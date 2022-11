Mamma scimpanzè abbraccia per la prima volta il cucciolo appena nato: il tenerissimo video dello zoo

Non si può non provare una grande tenerezza, per questa mamma scimpanzè che viene ricoverata d'urgenza in uno zoo del Kansas, negli Stati Uniti, per dare alla luce i suoi piccoli. Un filmato incredibile che racconta tutta la potenza della natura e che ha commosso il popolo del web.

Commovente e virale

Nel video girato dal personale dello zoo, si vedono i due piccoli nati, curati dal personale medico, mentre la mamma attende di vederli. Quando i piccoli sono avvolti in una coperta e si muovono, la mamma si avvicina e d'istinto li prende in braccio, li coccola ed emetti dei versi che sembrano parole, trasmettendo tutto l'amore di una mamma che per la prima volta stringe al petto i suoi piccoli.

