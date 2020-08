Manifesti funebri per la morte del cane Dick: «Il bimbo che non ho avuto»

«Era l'unica cosa bella che avevo, il bambino che non ho mai avuto, il bastone della mia vecchiaia». Uno struggente manifesto funebre con tanto di foto. Mamma Domenica saluta così il suo cane Dick, morto a 17 anni a Cicciano e seppellito nel cimitero degli animali in provincia di Avellino.

«Papà Franco lo ricorda a tutti quelli che lo hanno conosciuto a passeggio per le strade di Cicciano», si legge ancora nell'epitaffio affisso in diverse strade del paese per ricordare il fedele amico di una vita. Con una chiusura per niente banale: «Gli animali non li abbandonate, amateli, sono un dono di Dio».

