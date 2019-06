L'ultimo saluto degli elefanti: la marcia funebre diventa virale sul web

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 7 giugno 2019

Mercoledì 12 Giugno 2019, 15:08

Un video che mostra una sorta di corteo funebre di alcuni elefanti che rendono il loro ultimo saluto a uno dei loro cuccioli è diventato virale in rete.La registrazione che è stata fatta in India ed è stata pubblicata su Twitter da Parveen Kaswan, un ufficiale del servizio forestale del paese. «Questo vi stupirà! Una processione funebre di alcuni elefanti che trasportano il cadavere di un cucciolo. La famiglia non vuole lasciarlo», ha commentato l'uomo nella sua pubblicazione.Il video mostra un elefante adulto che attraversa la strada, portando il corpo senza vita del cucciolo. Dopo averlo deposto a terra, altri elefanti compaiono dalla foresta e si fermano per alcuni istanti sul corpo del cucciolo come per salutarlo, dopo di che ritornano per afferrare il piccolo elefante e continuano il loro percorso inoltrandosi tra gli alberi.La sequenza di immagini ha collezionato oltre 200.000 visualizzazioni su Twitter, generando molti commenti tristi da parte degli utenti.