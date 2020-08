Marina di Cerveteri, tartaruga prova a deporre le uova in spiaggia

Ospite d’eccezione oggi sulla spiaggia di Campo di Mare, a Cerveteri. Una Caretta Caretta, tartaruga marina apparsa in buona salute, è sbucata dalle onde raggiungendo la riva. Inevitabile la folla di curiosi, molti bagnanti nonostante il cielo nuvoloso si trovavano tra l’arenile pubblico e lo stabilimento Ezio Alla Torretta.

I presenti, tra cui diversi bambini, si sono avvicinati all’animale che però subito è tornato indietro rimmergendosi in acqua. La visita è durata quindi molto poco, ma su raccomandazione della Capitaneria di porto di Ladispoli è stato consigliato di non avvicinarsi troppo alla testuggine perché quasi sicuramente era in cerca di un posto dove poter depositare le uova in tranquillità. E di chiamare in caso di pericolo il numero 1530 della Guardia costiera.

Ieri invece dei delfini sono stati avvistati a largo mentre nuotavano. Una scena che quest’estate si è ripetuta già altre volte.

