Massa Lubrense, una tartaruga in cerca del location per deporre le uova

Unaè risalita di notte sulla spiaggia die in piena Area Marina Protetta diPoi è ritornata in mare valutando non idoneo l'arenile per la nidificazione.Dopo l'incredibile nascita dello scorso settembre, quando una dozzina di piccole tartarughe erano state trovate sulla spiaggia di Meta di Sorrento, una Caretta caretta, nella notte tra mercoledì e giovedì, è risalita sull'arenile della Baia di Recommone, lunga la fascia dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Non trovando una superficie sabbiosa è ritornata in mare.L'evento, però, dimostra come lestiano tornando nelle zone della costiera in cerca di luoghi dove far nascere i loro piccoli. Pochi giorni prima, un altro tentativo non riuscito su di una piccola spiaggia di Erchie, in costiera amalfitana." È incredibile questo avviatamento- sottolinea Michele Giustiniani, Presidente del Parco Marino di Punta Campanella- Le cose stanno cambiando e migliorando. Fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile un evento del genere".Intanto, l'Area Marina Protetta di Punta Campanella è in costante contatto con il network che sta monitorando le spiagge lungo le coste campane, coordinato dalla Stazione Zoologica A.Dohrn. Quest'anno record di nidi per la regione: 13 già accertati e un altro in fase di verifica. Tutti in provincia di Salerno, dove arenili più grandi, meno antropizzati e soprattutto sabbiosi, favoriscono le nidificazioni. Ma un occhio particolare meritano anche le piccole spiagge sabbiose della penisola e della costiera che potrebbero nuovamente ospitare il lieto evento.L' Amp Punta Campanella invita tutti a prestare attenzione alle tracce sulla sabbia ( simili a quelle di un piccolo trattore) e, nel caso di avvistamento di una tartaruga sulla spiaggia, a mantenere le dovute distanze senza infastidirla con luci ed altro, e a contattare la Capitaneria di Porto, il Parco Marino e la Stazione Zoologica A.Dohrn.