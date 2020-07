Morde un gabbiano al Mc Donald's, voleva rubargli il suo hamburger

Paura al Mc Donald's per un gabbiano. A Plymouth, nel Regno Unito, un uomo è stato arrestato dopo aver morso un gabbiano che tentava di rubare il suo cibo da McDonald's . Come riportato dal quotidiano Mirror , il 26enne "ha afferrato il becco dell'uccello prima di gettarlo a terra". Non si sa se il gabbiano molesto sia rimasto ferito poiché, secondo le stesse informazioni, è volato via .



L'uomo è stato fermato anche perché ammetteva di essere sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. L'attacco a questi tipi di volatili in INghilterra è protetto dalle norme della legge sulla fauna selvatica e sul campo del 1981 , quindi se l'uomo viene ritenuto colpevole, potrebbe essere condannato a una pena massima di sei mesi di carcere o deve pagare una multa di circa $ 6.300 . Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA