'Miaonel Neuer', il gatto paratutto che conquista il portiere tedesco e il Bayern

Un portiere dai riflessi felini: è proprio il caso di dirlo. Il suo padrone, che evidentemente aveva già capito il suo talento, ha deciso di chiamare questo gatto 'Meownel Neuer', un chiaro omaggio al portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, ma basato sul verso dei felini domestici.



Il nome di questo gatto, quindi, in italiano potrebbe essere tradotto come 'Miaonel Neuer' e il suo padrone, il giovane blogger calcistico britannico Chris Dixon, in un video ha mostrato il perché: il suo gatto è in grado di parare tutto, non c'è conclusione in porta che questo felino non riesca a neutralizzare. Il filmato, in neanche due giorni, ha superato quota 8,5 milioni di visualizzazioni e non è sfuggito ai social media manager del Bayern Monaco.



Sui social, infatti, il club bavarese ha ripreso il filmato di Chris Dixon, mettendo a confronto le parate di Manuel Neuer con quelle del suo 'collega' e 'quasi omonimo' felino. Ultimo aggiornamento: 16:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA