Michelle Hunziker su Instagram: «Guai a chi tocca l'osso di Lilly». La storia esilarante con la cagnolina

Michelle Hunziker ha postato una storia esilarante sul proprio profilo Instagram: la conduttrice svizzera è insieme alla sua cagnolina Lilly che non sembra molto contenta di essere ripresa. La sua amica a quattro zampe tiene infatti, stretto un osso e Michelle scrive: «Guai a chi tocca l'osso di Lilly».

La storia Instagram di Michelle

L'ultima storia Instagram che Michelle Hunziker ha postato vede come protagonista la sua cagnolina Lilly. La conduttrice pubblica molto spesso contenuti social in compagnia dei suoi animali: non ha mai nascosto il grande amore che la lega a loro. Oltre all'ultima arrivata in famiglia, ovvero Lilly, Michelle ha anche il barboncino Leone e il levriero Odino.

Michelle e la preparazione del suo show

Michelle Hunziker in questo periodo è molto impegnata perché sta preparando il suo show "Michelle Impossible" che andrà in onda prossimamente su Canale 5.