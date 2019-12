Micia, la gatta livornese compie 32 anni e diventa la più longeva di sempre in Italia

Ultimo aggiornamento: 23:44

, gatta da record, con i suoi. Era il 1987 quando nacque e si presentò per la prima volta nel pagliaio dei Bernardini, agricoltori di Venturina Terme, nel. Da allora la gattona non è più andata via e anche oggi, che non è certo più giovanissima, continua nelle sue passeggiate.Micia è color miele, oggi non più in splendida forma, ma resta comunque socievole e affettuosa. Quando arrivò nella tenuta era una trovatella che fu accolta dalla famiglia: di giorno veniva lasciata libera nei campi, poi la sera tornava a casa. Così per 32 anni. Per la sua veneranda età quest'anno l'Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha deciso di dedicarle una targa, sia a lei che ai suoi padroni che si sono presi cura sempre, e con grande affetto, di lei.Sebbene Micia sia una gatta da record non ha battuto il primato mondiale che resta a Creme Puff, un gattone degli Stati Uniti che visse ben 38 anni. In Italia però Micia resta la più longeva di sempre, con l'augurio che possa continuare a lungo dell'affetto dei suoi padroni.