Monte Faito: una volpe in posa sui social, le emozioni fotografiche on line

È la mascotte del monte Faito da anni, ma in autunno non era ancora capitato di vederla passeggiar per i boschi. Quasi mimetizzata con la natura che cambia colore.

Emozionanti gli scatti della fotografa Giovanna Silvano che sui social sono diventate virali per la bellezza della volpe che pare quasi si metta in posa fra gli alberi secolari della montagna più alta dei Lattari.

Un album fotografico che lascia senza fiato e fa sognare in questo periodo di foto dolorose o violente fra corsie ospedaliere e scontri di piazza.

