Lutto allo zoo: addio a Nyah e Kalina, uccisi dal virus degli elefantini

Sabato 30 Marzo 2019, 16:05

Lo zoo di Indianapolis negli Stati Uniti ha annunciato la morte del secondo esemplare di elefante africano avvenute a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.Così, dopo la morte di Nyah, un pachiderma di sei anni, è venuto a mancare anche Kalina, un maschio di otto anni con gli stessi sintomi.I responsabili dello zoo americano non hanno ancora tutti i dati necessari per confermare la causa dei decessi, tuttavia suppongono che entrambi siano morti a causa del virus Elephant endotheliotropic herpesviruses.Questo microrganismo è responsabile della morte di metà dei giovani elefanti che vivono nei giardini zoologici e gli specialisti ancora non conoscono esattamente in quale parte del corpo dei pachiderma attecchisca il virus.