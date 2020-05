​Morto l'alligatore che fuggì dallo zoo di Berlino durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale

Satúrn, l'alligatore americano dello zoo di Mosca, è morto all'età di 84 anni, secondo quanto confermato dal parco zoologico sull'account Facebook.



L'animale è nato nel 1936 negli Stati Uniti, è stato poi trasferito allo zoo di Berlino, da dove è fuggito durante i bombardamenti subiti dal centro dove viveva il 23 novembre 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale.







Dell'animale si persero le tracce per i tre anni successivi, tuttavia nel 1946 i soldati britannici lo hanno ritrovato e in luglio lo hanno consegnato all'Unione Sovietica. Quasi immediatamente è sorto il mito secondo il quale Satúrn faceva parte della collezione privata di Hitler.



Secondo i dipendenti moscoviti, l'animale era «pignolo in merito al cibo e aveva un eccellente ricordo dei suoi custodi», «amava essere spazzolato». Gli esperti hanno sottolineato che, nel loro habitat naturale, l'aspettativa di vita di questa specie è compresa tra 30 e 50 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA