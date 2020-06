Morto il gatto Bob, divenne famoso per aver salvato un uomo dalla droga

Hodder & Stoughton and James Bowen are saddened to announce the death of Bob the cat on 15th June at the age of at least 14 years.https://t.co/jsTVqBPUq1 pic.twitter.com/cdCGInbAyW — Hodder & Stoughton (@HodderBooks) June 16, 2020

Bob, il gatto randagio protagonista di una serie di libri e di film, è morto all'età di 14 anni, come confermato dall'editore Hodder & Stoughton dalla sua pagina Twitter.

Il famoso felino londinese è diventato noto a seguito della sua amicizia con James Bowen, un senzatetto che lo trovò ferito e abbandonato nel 2007, quando era dipendente dall'eroina. Bowen si prese cura dell'animale e in seguito decise di adottarlo. Da allora, Bob ha accompagnato il suo proprietario alle sue esibizioni come musicista di strada in giro per la capitale britannica e nei suoi turni come venditore di giornali. I due sono diventati in breve tempo amici inseparabili e, secondo James, Bob gli ha cambiato la vita, permettendogli di iniziare un percorso di riabilitazione.

Nel 2012, Hodder & Stoughton ha pubblicato il primo libro di James, intitolato Un gatto randagio di nome Bob, un'autobiografia che racconta la sua relazione con l'animale domestico. La storia è diventata un successo editoriale, con oltre otto milioni di copie vendute in oltre 40 lingue. Nel 2016, è stato rilasciato l'omonimo film.

Per quanto riguarda la morte del suo amico, James ha ribadito che Bob «gli ha salvato la vita» e gli ha dato «molto più che compagnia». «Con lui al mio fianco, ho trovato una direzione e uno scopo che mi mancavano», ha sottolineato.

«Il successo che abbiamo ottenuto insieme attraverso i nostri libri e i nostri film è stato miracoloso. Ha incontrato migliaia di persone, ha toccato milioni di vite. Non c'è mai stato un gatto come lui. E non ci sarà mai più. Sento che la luce si è spenta nella mia vita. Non lo dimenticherò mai», ha detto Bowen.

