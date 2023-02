Morto il panda gigante dello zoo: si chiamava Le Le che significa «Felice Felice»

Si chiamava Le Le. A dispetto del suo nome però, che in lingua inglese si traduce in Happy Happy, il panda gigante del Memphis Zoo probabilmente Felice Felice non lo era mai veramente stato. Sì perché, nonostante le mille cure e attenzioni, Le Le ha trascorso tutta la sua vita da recluso. Nato il 18 luglio del 1998, il giovane panda era arrivato a Memphis, Tennessee nel 2003. Tempo qualche settimana ed era divenuto la star della struttura che lo aveva accolto a braccia aperte. Suo malgrado, infatti, il giovane Le Le era considerato un vero e proprio ambasciatore della sua specie da tempo immemore in declino. Giocherellone, aveva fatto innamorare tutti. Dai custodi, allo staff dello zoo e per tutta la città di Memphis, Le Le era divenuto un simbolo, una sorta di tenera mascotte. Anche e soprattutto per questo, la sua morte improvvisa ha rattristato l'intera comunità.

"Siamo devastati dal dolore nell'annunciare che Le Le, il panda gigante, è morto". Questo, un breve stralcio del comunicato ufficiale con il quale il Memphis Zoo ha dato notizia della scomparsa del loro animale più famoso. Poi, qualche curiosità: "Goloso di mele e con un carattere che rispecchiava il suo nome, adorava ricoprirsi di bamboo appena tagliato". Infine, "con ancora da determinare le cause della morte, rimarrà simbolo splendente della partnership con la Repubblica Popolare Cinese". Le Le, aveva 25 anni. Il panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) è specie ad alto rischio di estinzione. In natura, secondo l'ultimo censimento diffuso dal wwf, non ne rimarrebbero più di 1864 esemplari. Con una lunghezza che può sfiorare i 2 metri, è caratterizzato dalla tipica pelliccia bianca e nera. In natura, l'aspettativa di vita per un panda gigante si aggira intorno ai 20 anni.