​​Muore il pesce rosso più vecchio del Regno Unito: George aveva 44 anni

Martedì 16 Aprile 2019, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 18:09

George, il pesce rosso più anziano del Regno Unito, è morto alla veneranda età di quarantaquattro anni a Worcester, nella parte occidentale dell’Inghilterra. Keith Allies, ingegnere in pensione di settantacinque anni, vinse George e Fred in un parco divertimenti nel lontano 1974, donandoli poi alla sua fidanzata di allora, Mary. Entrambi i pesci sono vissuti cosi a lungo da vedere la coppia sposarsi, trasferirsi nella loro prima casa ed avere la loro figlia, Emma.Purtroppo Fred è morto due anni fa, all’età di quarantadue anni. Mary, ex direttrice di banca ora sessantaquattrenne, ha riferito che George ha iniziato ad essere triste dopo la perdita del suo migliore amico. Ha poi aggiunto: «Ho chiamato mia figlia Emma in lacrime. George dopo tutti questi anni era entrato a far parte, a pieno titolo, della nostra famiglia. Era da circa un mese che faticava a nuotare e non era più lo stesso da quando Fred è morto».Mary e suo marito stavano cominciando a pensare che George li avrebbe accompagnati nella vecchiaia, confessando che il segreto dei loro pesciolini fosse «una dieta a base di mangime specifico per pesci rossi, regolari cambi d’acqua e frequenti nuotate nella vaschetta».Erano ormai diventati delle piccole celebrità nel quartiere. La gente diceva: “Hai il pesce rosso più vecchio del Regno Unito e forse del mondo”. Keith ha detto ai giornalisti: «So che sembra ridicolo, ma li ho sempre considerati i miei migliori amici. Hanno cambiato sette vaschette in totale e li abbiamo sempre fatti nuotare in acqua presa dal rubinetto». Poi continua: «Bisogna nutrirli con regolarità e fare in modo che ci sia sempre tanta confusione intorno a loro».Con il passare degli anni George ha perso sempre più la sua colorazione originale, arrivando ad essere quasi interamente di colore argenteo al momento della morte.I pesci rossi hanno una aspettativa di vita, in genere, di cinque-dieci anni. Gli esperti affermano che acquistando una vaschetta più grande, aumentando la diffusione dell’ossigeno nell’acqua e fornendo anche una ambientazione interessante, si potrebbe contribuire ad allungare la vita dei propri pesciolini.