Martedì 2 Luglio 2019, 12:12

Alcuni motociclisti si sono spaventati a morte dopo essere stati inseguiti da una tigre per diverse centinaia di metri. Nonostante la grande paura di essere raggiunti dall'animale e diventare un succulento pranzo per essa, uno di loro ha avuto la lucidità di filmare gli attimi in cui la tigre li ha inseguiti.Dalle immagini del video, infatti, si può notare la corsa della tigre che in alcuni passaggi riesce quasi a raggiungere le due ruote sulla quale viaggiano spaventatissimi i motociclisti.Il filmato è stato girato presso il Muthanga Wildlife Sanctuary, una popolare destinazione turistica che si trova nel sud dell'India.