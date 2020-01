Mucca incinta piange in ginocchio per evitare il macello, il video commuove (e le salva la vita)

Le immagini di una mucca che si "inginocchia" poco prima di essere portata al macello sono diventate virali sul social network cinese WeChat. Nel video l'animale, in stato di gravidanza, sembra addirittura "piangere", consapevole del triste destino che l'attende. La mucca sembra provare in ogni modo a convincere i lavoratori del mattatoio di Shantou, nella provincia del Guangdong, a salvarle la vita: missione compiuta, visto che il video ha scatenato la solidarietà dei social, che nel giro di pochi giorni hanno raccolto 25mila yuan (più di 3mila euro) per risparmiarla dal macello.

LEGGI ANCHE Visori sugli occhi delle mucche per produrre più latte: ricreate atmosfere rilassanti

La notizia, riportata dal magazine cinese The Paper, risale a domenica scorsa. L'animale è stato ora affidato a un tempio buddista locale, il Golden Lion Temple di Jieyang, dove continuerà a vivere. Secondo i media cinesi, la mucca si è mostrata così attaccata alla vita proprio perché incinta.



'Crying' cow kneels in front of the butcher 'begging him to spare it' https://t.co/r1TCDpYhE1 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 8, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA