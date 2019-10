Mucca vaga per la Statale, abbattuta dai carabinieri: sui social scoppia la polemica

Martedì 22 Ottobre 2019, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 16:21

Una mucca in fuga tra, in provincia di Novara , è stata uccisa a colpi di sparo dalla polizia perchè divenuta ormai «». È successo all'alba di stamattina, martedì 22 ottobre, quando l'animale è stato avvistato sulla strada statale del Sempione in direzione Meina. Probabilmente fuggita da un allevamento vicino, la mucca è stata uccisa dalle forze dell'ordine. La notizia è stata annunciata dal sindaco di Arona, il deputato leghista, in un post sul gruppo Facebook Arona è tua- miglioriamola insieme che, però, è già stato cancellato per la valanga di commenti indignati che si sono riversati sul primo cittadino della località lombarda.Al suo posto, sempre sullo stesso gruppo, Gusmeroli ha poi scritto: «Ho cancellato il post della Mucca perché i commenti stavano degenerando. Mi sono informato quando in aeroporto mi hanno mandato la foto. Adesso ho sentito i carabinieri che sono intervenuti a Meina e purtroppo la mucca è stata uccisa, perché secondo quanto mi hanno riferito poteva rappresentare un pericolo alla viabilità. Si può discutere sulla questione ma evitiamo insulti o altre frasi ingiuriose». Anche sotto questo post però sono molti i commenti che criticano l'operazione delle forze dell'ordine, ritenuta «barbara» e «sconvolgente».