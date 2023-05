Muore il proprietario, il cane vaga sotto la pioggia con il suo peluche in bocca. «È straziante»

Il pastore tedesco Nikki e il suo amico di peluche preferito oggi possono finalmente riposare in una casa calda e asciutta, dopo aver passato mesi in balìa delle intemperie. Foto e video del cucciolo che si aggirava tra le strade battute dalla pioggia incessante stringendo sempre tra le fauci il suo amato pupazzo hanno commosso centianaia di persone, fino a quando un'associazione che si occupa di animali non ha deciso di prendere in mano la situazione e provare a rintracciarlo e salvarlo.

Marito e moglie si separano, il cane finisce abbandonato in una discarica a Ragusa. «Nessuno si è degnato di soccorrerlo»

La storia di Nikki

La strada per la salvezza di Nikki è cominciata all'inizio di maggio, quando le immagini del cucciolo sono circolate tra i soccorritori nell'area metropolitana di Detroit. «Ho ricevuto alcuni messaggi privati ​​e foto di questo cane che trasportava il suo peluche, mentre pioveva nel centro di Detroit. È stato straziante», racconta a People Gail Montgomery, la cofondatrice di Almost Home Animal Rescue League.

Da lì è scattata la gara per ritrovarla, finita con un successo.