Napoli, cane abbandonato in un «basso» senza cibo né acqua: salvato dalla polizia

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in vico Croce Sant’Agostino alla Zecca poiché alcuni condomini avevano segnalato la presenza di un cane in un terraneo disabitato. I poliziotti sono entrati in un’abitazione la cui porta era stata forzata ed hanno trovato un cane in condizioni igieniche precarie e senza cibo nè acqua.L’animale, privo di chip identificativo, è stato affidato ai veterinari dell’ASLNapoli1.

