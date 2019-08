La piccola Chloe non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere nel pomeriggio, dopo una giornata molto complessa dal punto di vista clinico poiché le difficoltà...

CASORIA - Grida e fuggi fuggi di adolescenti spaventati, cosa succede in via Padre Ludovico? Samara è arrivata anche a Casoria. Intorno all'una di notte, la protagonista del film horror...

Il braccio viene risucchiato da un filtro della piscina e muore annegata. Alisa Adamova, 12 anni, di San Pietroburgo in Russia, è rimasta bloccata in acqua per circa 15...