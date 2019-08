Il gatto Red muore dopo sette ore di attesa, il garante degli animali: «Procedure lente, vanno snellite»

Lunedì 19 Agosto 2019, 19:19

TORRE DEL GRECO - Soccorsi in ritardo, gatto muore dopo 7 ore di attesa: denuncia delle Guardie Zoofile «Poteva essere salvato». Red, così l’hanno chiamato i soccorritori quando l’hanno visto stamattina alle 11 dopo essere stato investito, ma respirava ancora e la speranza era che potesse farcela. È stato trovato in via Torretta Fiorillo da una cittadina che lo ha messo in sicurezza ed allertato le Guardie Zoofile. Questi sono intervenuti e hanno chiamato i vigili urbani, giunti dopo poco, che a loro volta hanno allertato secondo la procedura, con una pec, l’Asl veterinaria.Dopo 7 ore non è arrivato nessuno e poco fa Red è morto, le guardie Corpogav hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. «Ne muoiono tantissimi ogni giorno - ha denunciato la garante degli animali Grazia Raia - perché le procedure per i soccorsi sono troppo lunghe. Tra l’altro è vietato alle guardie zoofile soccorrere gli animali feriti e portarli in clinica, quando poi la legge regionale 4/2019 non contempla alcun divieto».