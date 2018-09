Napoli, nasce il centro per l'accoglienza e il benessere dei cani

Martedì 25 Settembre 2018, 13:49

Dopo 15 anni di attese e speranze apre a Napoli il Centro Municipale Accoglienza Cani. La costruzione della struttura, il cui progetto risale al 2008, è stata portata finalmente a termine dall’amministrazione comunale che ha ben saldo nel cuore l'impegno per la tutela dei diritti degli animali. Napoli è uno dei pochi comuni della regione Campania che ha un ufficio con il garante per la tutela degli animali.«Ma non chiamatelo canile! - dice l’assessore al Welfare con delega alla Tutela degli Animali Roberta Gaeta - il Centro Municipale Accoglienza Cani si configura come risorsa per il territorio, spazio in cui sarà favorita l'interazione fra gli uomini e gli animali perchè troveranno spazio differenti percorsi, dalla pet therapy ai laboratori didattici per i bambini, dalla profilassi sanitaria alle guardie zoofile. Tutte le azioni sono mirate a coinvolgere il quartiere: si tratta di una struttura moderna, a due livelli, dove convivono spazi laboratoriali, aree di ricovero per i cani e l'ambulatorio veterinario, grazie all'accordo di gestione che coinvolge Comune di Napoli, ASL Veterinaria, CRIUV, e la facoltà di Veterinaria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II».Negli ultimi anni, gli esperti in materia di comportamento animale hanno intrapreso un capillare lavoro di prevenzione e di informazione destinato ai bambini in età scolare. Lezioni nelle scuole, distribuzione di poster e altro materiale didattico, il tutto con l’obiettivo di insegnare ai bambini a interagire correttamente non solo con il cane di famiglia, bensì anche con gli amici a quattro zampe che popolano le strade e i parchi delle nostre città. In questo modo l’incontro con un cane sconosciuto, se gestito nel migliore dei modi, si trasformerà in molti casi in un’esperienza arricchente per il bambino e soprattutto priva di rischi.Lunedì 1 ottobre alle ore 10,30 il taglio del nastro per l’inaugurazione del centro del benessere dei cani in via Janfolla alla presenza del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dell’assessore Roberta Gaeta, del garante per i diritti degli animali Stella Cervasio. Testimonial d’eccezione, l’attrice Rosaria De Cicco.