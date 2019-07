La triste fine di Dux, pastore tedesco: l'hanno lasciato morire in un garage

Mercoledì 31 Luglio 2019, 18:35

Lo hanno lasciato agonizzante per giorni in un garage. Con l'estate torna l'emergenza dell'abbandono degli animali. Dux, bell'esemplare di pastore tedesco, era ridotto allo stremo: fortemente smagrito, non mangiava e non beveva più, con una forte infezione agli occhi e una ferita aperta lungo la schiena. Eppure i suoi padroni lo avevano abbandonato in un garage, nella zona di via Emilio Scaglione. Chi avrebbe dovuto accudirlo non ha mai pensato di chiamare un veterinario. Uno strazio durato fino a quando alcuni residenti della zona si sono accorti dello scempio e - facendo una colletta - hanno deciso di intervenire, portandolo nel Centro veterinario dei Ponti Rossi. Qui le prime cure, poi proseguite presso la Clinica Cavour, dove finalmente ci si è accorti che la povera bestiola era anche microchippata. Dunque non si trattava di un randagio.A quel punto è stata allertata anche la Asl, e per il pastore tedesco è scattato il terzo ricovero. I soccorritori avevano anche contattato l'Organizzazione per la difesa degli animali e per la tutela dell'ambiente. Ma in questa drammatica corsa contro il tempo, alla fine, Dux non ce l'ha fatta: troppo gravi quelle ferite che avevano scatenato una violentissima infezione. Il caso non finisce però qui. Gli stessi cittadini che hanno tentato di salvare in ogni modo il cane si sono rivolti alla magistratura, e adesso in Procura c'è una denuncia tesa a individuare chi fosse il padrone della bestia abbandonata e lasciata morire senza pietà.Ricordiamolo ancora una volta, e soprattutto in questi giorni d'estate: il maltrattamento di un animale è un reato previsto dall’articolo 544-ter del codice penale: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5000 a 30000 euro.