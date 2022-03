Napoli, presentato l'evento di aprile «A Quattrozampe» tra moda, design e glamour

Design, moda, glamour e beauty. Tutto questo a Quattrozampeinfiera, il più importante evento dedicato agli amanti di cani e gatti a Napoli, nel weekend del 9 e 10 aprile. L’area commerciale si svilupperà nei 2 padiglioni, mentre le attività sportive, prenderanno forma nella splendida cornice del parco della Mostra D’Oltremare. L’Area pet fashion ospiterà laboratori artigianali di accessori per cani, rigorosamente fatti a mano come vuole la sartoria napoletana (Labart Dog) e accessori ecosostenibili, porta ciotole dalle forme originali, poltrone o borse trasportino prodotti nel rispetto della natura (Collars4pets).

APPROFONDIMENTI IL SALVATAGGIO Ucraina, l'Ente nazionale protezione animali: «Salvati cani... IL CASO Un toro, un vitello e 5 vacche a spasso per Pastena-Ogliara:... GLOBAL WARMING Clima, dopo i coralli si stanno sbiancando anche i pesci

«Da sempre attenta alle nuove tendenze, Quattrozampeinfiera offre una vasta gamma di accessori all’ultima moda, un settore in continua crescita – dichiara Stefano Lamberti, Responsabile Commerciale Quattrozampeinfiera - Non è un caso che oltre la metà di coloro che possiedono animali, non badi a spese quando si tratta di fare shopping per il proprio animale. Si comincia acquistando articoli indispensabili come cucce, ciotole e copertine, per poi puntare l’attenzione verso giocattoli, accessori estetici o di abbigliamento più estroso. In media la spesa mensile per ogni animale ammonta a circa 70 euro».

La manifestazione supporta anche i giovani scrittori, in occasione della due giorni partenopea sarà infatti presentato il libro: «Philì, la cagnolina geniale» che narra la storia di una cagnolina dai primi mesi di vita fino alla sua tarda età. L’autore è Gabriele Volpe di appena 11 anni. Nell’angolo dei bimbi, proposto da Milena Kids, si potrà partecipare a piccoli laboratori artistici con momenti di lettura animata: quattro i libri dedicati alla cagnolina Luna e ai suoi amici, tutti da leggere e da colorare. Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione. Quest’anno saranno numerose le attività sportive proposte dai vari centri cinofili coinvolti: splash dog, ricerca dispersi, longhina, disc dog, rally obedience, agility dog, ricerca tartufo, insomma tante attività per tutti i gusti! Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influencer per un mondo a misura di cane e gatto!