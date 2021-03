Napoli, salva la colonia di taccole di via Coroglio: ​una rete bloccava l'accesso ai nidi

“La collaborazione tra Istituzioni e Associazioni unite alla sensibilità di soggetti privati porta sempre buoni frutti” - dichiara soddisfatto il Consigliere metropolitano con delega alla Tutela della Fauna Selvatica, Salvatore Pace che continua: “ Il nostro ufficio OBC si è subito attivato appena arrivata la notizia da parte di WWF e ARDEA, unitamente anche ad altre segnalazioni come quella dell’ASOIM, presso la ditta LDB spa di Napoli per la rimozione di una rete di sicurezza che aveva occluso gli accessi ai nidi di taccola a monte di via Coroglio.”

La veloce interlocuzione con i responsabili della ditta ci ha consentito di concordare un intervento immediato e risolutore. Infatti, la settimana scorsa, urgenti lavori di messa in sicurezza di un muraglione dove storicamente è stanziale una colonia di Taccole (corvidi che nidificano in piccole cavità verticali) hanno messo a rischio l’intera stagione riproduttiva della colonia tanto che, in questi giorni, le taccole hanno tentato disperatamente di forzare le fitte maglie della rete.

Conclude il Consigliere Pace, “Grazie alla mobilitazione del mondo associativo e alla sensibilità ecologista e animalista dell’Istituzione e grazie soprattutto al solerte impegno del dott. Marcello Giannotti, biologo naturalista che ha lavorato fianco a fianco con me, da oggi le taccole hanno ripreso possesso delle loro case”. La biodiversità è un bene grande, ben più prezioso di quanto si possa immaginare se non la si conosce.

