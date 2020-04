Napoli, via Petrarca deserta: biscia a passeggio fa «merenda» con un geco

La Napoli del coronavirus e delle strade deserte è tornata ad essere abitata dagli animali. In via Petrarca, approfittando della mancanza di umani, una biscia lunga e nera ha deciso di farsi una passeggiata a dispetto del Covid 19 e delle ordinanze governative. Un lungo giro, senza essere disturbata e per nulla impaurita dall'umano che pure la stava riprendendo a distanza non siderale.



E visto che cammin facendo viene anche fame, in mancanza di una pizza fritta o due crocché da prendere al volo, relegati ai "banali" umani, la nera biscia ha avvistato il suo cibo delivery, da asporto: un bel geco che si era mimetizzato sul muro debitamente trasformato in una massa dal colore brunastro da anni di incuria e abbandono degli uomini. Il rettile pensava di essere invisibile, ma solo per insetti e gli umani. La nera biscia è ben altra bestia: con un guizzo si è arrampicata in verticale per catturare la sua preda immobile per scomparire all'altrui vista. Poi, fatto lo spuntino, il sinuoso animale ha continuato la sua arrampicata.

Il commento di quanti hanno assistito alla scena: «Se la becca De Luca, pure gli fa la multa».

