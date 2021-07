È una mascotte del territorio stabiese, come il più famoso Nerone. E staziona come lui fra centro e lungomare da sempre. Un randagio coccolato e amato da tutti, Neroncino, di cui da due mesi non si avevano più notizie. I volontari dell'Adda fra denunce e ricerche poi finalmente l'hanno ritrovato in un canile, perché per sbaglio era stato accalappiato dall'Asl.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati