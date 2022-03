Nerone, il randagio di Castellammare diventa un simbolo della pace

La pace, gridata, urlata, pregata, cercata. La pace anelata da tutti in questi giorni frenetici di notizie contraddittorie provenienti dal confine russo ucraino. Ma anche la pace cercata dai bambini e dagli animali. E così una foto di Nerone, randagio simbolo della città di Castellammare (chiamato “sindaco” da tutti visto che è presente a tutte le manifestazioni pubbliche) da giorni emoziona e commuove il web. In uno scatto di un cittadino, Frank Cava, il cucciolone anziano e amato da tutti, ammalato e curato dai volontari animalisti invita alla Pace con un cartello che qualcuno teneramente gli ha poggiato vicino per uno scatto fra amici.

