Non hanno i documenti per imbarcare il cane in aereo e lo abbandonano in aeroporto, denunciati

Non hanno i documenti per il loro cane e lo abbandonano in aeroporto. Una famiglia è arrivata all'aeroporto JFK di New York con il loro cane, una femmina di husky, per imbarcarsi pur non possedendo i documenti. Ovviamente non è stato concesso all'animale di volare e in tutta risposta i suoi padroni lo hanno legato a un palo del terminal e sono partiti senza di lui.

APPROFONDIMENTI CHOC Groenlandia, 4 orche uccise a fucilate. Le associazioni: «La... IL CASO Abbandona il cane in auto, 40enne denunciato ANIMALANDO Gatti al guinzaglio in strada. La nuova legge australiana scatena le...

Leggi anche > Vegano rifiuta il vaccino perché testato sugli animali: morto di covid

In soccorso del cane sono intervenuti gli agenti dei servizi di emergenza del Dipartimento di polizia di New York che hanno trasferito Kora (questo il nome del cane) all'Animal Care Centers di Brooklyn, dove ha mostrato da subito un po' di smarrimento. Il cane verrà ora probabilmente dato in adozione ma sono in corso delle indagini per rintracciare i proprietari accusati di abbandono.